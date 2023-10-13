Advertisement
Minggu Seru Bersama Kiko dalam Episode Fauna Fun Day

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |10:31 WIB
Minggu Seru Bersama Kiko dalam Episode <i>Fauna Fun Day</i>
Minggu seru bersama Kiko dalam episode Fauna Fun Day (Foto: MNC Media)
JAKARTA - serial animasi KIKO yang tayang di RCTI hadir dengan membawa keseruan yang bisa dinikmati bersama keluarga di rumah. Menemani minggu pagi yang seru, KIKO pekan ini akan hadir dengan tema Fauna Fun Day.

BUBA adalah seekor buaya baik yang ingin dijadikan binatang peliharaan. Dia sering menghampiri setiap orang di taman, tetapi orang-orang salah menganggapnya sebagai binatang buas yang ingin menyakiti mereka.

Ketika itu, KIKO datang untuk membela Buba dan mengatakan bahwa BUBA adalah binatang baik. PATINO pun memberikan makanan kepada BUBA, yang membuat BUBA berpikir bahwa PATINO menyukainya.

Akan tetapi, PATINO sebenarnya tidak tertarik untuk merawat BUBA karena bingung tentang cara merawatnya.

Apa yang akan dilakukan KIKO kepada BUBA? Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Kiko

Jangan lewatkan keseruan episode KIKO Minggu Seru! setiap hari Minggu jam 08.00 Pagi di RCTI. Tema 'Fauna Fun Day' akan tayang pada Minggu, 15 Oktober 2023.

