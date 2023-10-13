Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ganjar Pranowo Jadi Inspirasi NDX AKA Ciptakan Lagu Rambut Putih

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |17:14 WIB
Ganjar Pranowo Jadi Inspirasi NDX AKA Ciptakan Lagu <i>Rambut Putih</i>
Ganjar Pranowo jadi inspirasi NDX AKA ciptakan lagu Rambut Putih. (Foto: Instagram/@ganjar_pranowo)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok yang sangat menginspirasi banyak orang. Musisi hip-hop dangdut NDX AKA merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang terinspirasi dari sosoknya. 

NDX AKA bahkan mengungkapkan kekagumannya pada Ganjar Pranowo lewat lagu berjudul Rambut Putih. Lagu yang bercerita tentang sosok Ganjar tersebut dirilis, pada Mei 2023. 

Yonanda Frisna Damara, personel NDX AKA mengaku, kagum pada Ganjar Pranowo yang dikenal dekat dengan masyarakat. “Saya memang ngefans sama Pak Ganjar yang dijuluki si rambut putih sejak lama. Makanya berpikir, asyik kali bikin lagu Rambut Putih," tuturnya.

Meski musisi asal Bantul itu belum pernah bertemu secara langsung dengan Ganjar, namun tak menghalanginya menjadikan bapak satu anak tersebut sebagai inspirasi. Dia menjadikan media sosial sebagai ajang mendekatkan diri dengan idolanya tersebut. 

“Saya sedikit banyak tahu beliau karena mengikuti kiprahnya. Sepertinya, beliau sosok yang seru dan humoris namun sat set sat set kalau bekerja. Makanya ada liriknya berbunyi: sat set le nyambut gawe' (bekerja dengan cepat),” ujar Yonanda.

Ganjar Pranowo jadi inspirasi NDX AKA menciptakan lagu Rambut Putih. (Foto: Instagram/@ganjar_pranowo)

Baginya, Ganjar adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat dan bisa diterima oleh semua kalangan. Kinerja Ganjar sebagai pemimpin juga sudah teruji saat menjadi Gubernur Jawa Tengah.

Tak hanya lagu Rambut Putih, NDX AKA juga mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024 dengan merilis lagu Bantenge Metu Kandang. Lagu tersebut dirilisnya bersama Banteng Muda Indonesia (BMI).

