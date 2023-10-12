Advertisement
Clarissa Tanoesoedibjo Antusias Saksikan Series Terbaru Vision+ Berjudul Radio

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |20:35 WIB
Clarissa Tanoesoedibjo Antusias Saksikan Series Terbaru Vision+ Berjudul Radio
Clarissa Tanoesoedibjo antusias tonton series Radio (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo diketahui menghadiri acara Exclusive Screening Vision+ Originals Radio, yang diadakan di Mini Theatre, iNews Tower Lantai 13, pada Kamis sore (12/10/2023).

Clarissa yang menonton bersama para cast, dan juga crew yang terlibat dalam series itu mengaku sangat seru, dan menikmati film yang disajikan dalam bentuk genre thriller tersebut. Dalam kesempatannya, Clarissa menceritakan kisah seperti apa yang diangkat dalam series Radio.

“Jadi Radio ini yang diperankan Ari Irham sebagai Dhanu, dia adalah serial killer yang mempunyai dendam, terhadap beberapa orang disekitarnya yang menyakiti ibunya,” kata Clarissa kepada MNC Portal, saat ditemui di Mini Theatre, iNews Tower, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Clarissa Tanoesoedibjo Antusias Saksikan Series Terbaru Vision+ Berjudul Radio

Tidak hanya itu, Clarissa juga menjelaskan kalau series Radio dibuat berdasarkan banyaknya audience yang menonton serial horor dalam mobile streaming vision+. Bahkan menurutnya, series “Radio” juga sangat pas untuk disajikan di bulan Oktober ini, mengingat bulan Oktober diperingati juga sebagai bulan Halloween.

“Secara audience kita juga suka banget nonton horor gitu ya, kayaknya memang secara general orang Indonesia suka nonton film horor gitu ya. Kebetulan juga kita cukup kuat disana,” ucap Clarissa.

“Karena oktober ini kan dikenal sebagai bulan Halloween jadi semoga bisa pada suka dengan seputaran konten kita yang sudah kita sajikan juga,” sambungnya.

