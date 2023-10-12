Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Clarissa Tanoesoedibjo Ikut Nonton Bareng Exclusive Screening Vision+ Originals Radio

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |20:25 WIB
Clarissa Tanoesoedibjo Ikut Nonton Bareng Exclusive Screening Vision+ Originals Radio
Original Series Vision+ Radio (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Originals series Vision+ kembali menghadirkan warna dalam belantika film di Tanah Air. Mengusung konsep film thriller, pada series kali ini vision+ mengajak penonton dalam suasana tegang, dan memacu adrenalin lewat film series yang berjudul Radio.

Pada hari ini, Kamis sore (12/10/2023), Vision+ mengadakan nonton bareng exclusive screening originals series “Radio” di Mini Theatre, iNews Tower Lantai 13. Tidak lupa, Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ juga turut hadir menyaksikan screening episode satu dan dua, bersama dengan para cast dan semua pihak yang terlibat.

Clarissa Tanoesoedibjo Ikut Nonton Bareng Exclusive Screening Vision+ Originals Radio

“Hari ini kita melakukan exclusive screening untuk Radio itu merupakan series terbaru pada bulan ini. Hari ini screening episode satu dan dua bersama cast, produser, dan seluruh crew yang terlibat juga disini,” kata Clarissa kepada MNC Portal, saat ditemui di Mini Theatre, iNews Tower, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

