Yama Carlos Kebingungan Jual Barang Dagangan Usai TikTok Shop Ditutup

JAKARTA - Dinonaktifkannya TikTok Shop membuat beberapa selebriti terkena dampaknya. Salah satunya ialah Yama Carlos yang sempat mencoba peruntungan menjadi afiliator di TikTok Shop.

Sebagai afiliator, Yama tentu merasa dirugikan dengan keputusan tersebut. Apalagi ia kini bukan hanya menjadi seorang afiliator yang mendapat komisi dari mempromosikan dagangan milik toko lain, melainkan mulai merambah bisnis dengan membuat brand sendiri.

Saat ini, mantan suami Arfita Dwi Putri itu merasa kebingungan untuk menjual barang-barang dari brand yang dimilikinya tersebut. Pasalnya, ia yang terbiasa berjualan dengan live TikTok dibuat kebingungan akan nasib barang dagangannya termasuk nasib keberlangsungan brandnya kelak.

"Banget (kena dampak) lah, barang-barang terbengkalai. Apalagi kan berjalannya saya live jualan di TikTok akhirnya punya brand sendiri. Nah itu kan bingung nih brand yang saya buat sendiri mau diapain. Kalau sebelumnya saya jadi afiliator yang dapat komisi dari pihak toko eh malah tutup," ujar Yama Carlos di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Padahal, Yama Carlos merasa terbantu dengan adanya TikTok Shop yang mempermudah akses untuk transaksi jual-beli. Dia pun dapat mengisi waktu luang dengan berjualan di TikTok saat sedang tidak disibukkan dengan agenda syuting.

"Sangat berdampak ketika saya nggak syuting saya bisa berjualan di rumah atau syuting pulang cepat saya bisa berjualan di rumah. Nggak perlu keluar rumah lagi sangat berdampak," sambungnya.