MOVIE

Gantikan Kim Seon Ho, Ahn Bo Hyun Digaet Bintangi Drama Hashs Shinru

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |13:44 WIB
Gantikan Kim Seon Ho, Ahn Bo Hyun Digaet Bintangi Drama <i>Hashs Shinru</i>
Ahn Bo Hyun digaet bintangi drama kerajaan, Hash's Shinru. (Foto: Instagram/@bohyunahn)
JAKARTA - FN Entertainment menanggapi kabar Ahn Bo Hyun akan membintangi drama romantis kerajaan berjudul Hash's Shinru. Agensi itu membenarkan jika sang aktor mendapat tawaran membintangi drama tersebut. 

"Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Sejauh ini belum ada keputusan final dari sang aktor," ujar FN Entertainment dalam keterangannya tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (12/10/2023). 

Bersetting di era Pemerintahan Raja Sejong, drama Hash's Shinru berkisah tentang Putra Mahkota Lee Hyang, seorang ilmuwan yang menyukai bintang. Dia kemudian bertemu perempuan misterius bernama Hae Roo yang bisa melihat masa depan. 

Drama ini diadaptasi dari web novel berjudul serupa yang ditulis oleh Yoon Yi Soo. Sang penulis yang juga dikenal berkat karyanya Love in the Moonlight dipercaya menggarap skenario drama tersebut. 

Ahn Bo Hyun digaet bintangi drama Hash's Shinru. (Foto: Instagram/@bohyunahn)

Karakter Lee Hyang diserahkan kepada Ahn Bo Hyun, setelah Kim Seon Ho menolaknya. Pada 16 Maret 2023, SALT Entertainment mengumumkan, tim produksi sepakat sang aktor mundur dari drama tersebut. 

Selain mempertimbangkan tawaran drama baru, Ahn Bo Hyun akan disibukkan dengan penayangan dua film barunya, Noryang: Deadly Sea dan 2 O'Clock Date. Dua film itu, rencananya akan tayang di bioskop pada Desember 2023.*

(SIS)

