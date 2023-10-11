Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bulan Ulang Tahun, GTV Hadirkan Program Paling Amazing

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |16:05 WIB
Bulan Ulang Tahun, GTV Hadirkan Program Paling Amazing
Amazing 21 GTV (Foto: GTV)
JAKARTA - Selama 21 tahun GTV sebagai “home of entertainment” telah menghadirkan tayangan-tayangan yang berkualitas. Masih dalam kemeriahan memperingati bulan kelahirannya, GTV tentu menghadirkan tayangan-tayangan unggulan di “AMAZING OCTOBER”.

Setelah sebelumnya berhasil menggelar malam puncak ulang tahunnya pada 8 oktober lalu, melalui “AMAZING 21” GTV kembali berhasil membawakan konsep yang “out of the box” tiap tahunnya. Menghadirkan musisi dan komedian legend seperti Slank, Kangen Band, Mulan Jameela, Inul Daratista, Sule, H. Bolot, H.Malih malam puncak Amazing 21 berlangsung meriah. Makin pecah lagi dengan penampilan Rina nose yang menjelma menjadi Lisa Blackpink dan Aldi Taher dengan "A Sky Full Of Stars".

GTV juga merayakan ulang tahunnya dengan berbagai program unggulan lainnya seperti, “Superdeal Indonesia Spesial Amazing 21” yang tayang pada 7-8 dan “Superdeal Indonesia Love Surabaya” yang akan tayang pada tanggal 6,12,20, dan 21 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB. Pak Andhika Pratama, Edric TJandra, dan Gilang Gombloh memang selalu siap biki kaya rame-rame dengan bagi-bagi hadiah total ratusan juta di Surabaya!

Kamu juga gak mungkin ketinggalan berita juga kalau selalu nonton GTV, karena semua yang viral bisa kamu saksikan di “KV +62” Setiap Hari pukul 20.00 WIB. Dari yang serem sampai yang lucu-lucu lengkap dibahas gak ada yang skip!

Ada Rudy “The Enchanter” Ruach, Frislly Herlind, dan Den Ananda yang akan mengajak kamu menguji keberanian, pastinya bikin tegang sekaligus penasaran. Dari Senin sampai Jumat pukul 22.30 WIB , coba tengok ke kanan dan kirimu mungkin yang bikin “DEG DEG-AN” ada di sekitarmu.

Halaman:
1 2
