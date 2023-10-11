Naruto: Shippuden Chapter 389, Tonton Streaming di GTV Pukul 17.15 WIB

JAKARTA - GTV akan menayangkan Chapter 389 Naruto: Shippuden berjudul Kakak yang Dipuja dan Keputusan Hanabi, pada Kamis (11/10/2023), pukul 17.15 WIB. Episode terbaru ini bisa ditonton secara streaming melalui link ini.

Chapter 389 memperlihatkan masa kecil Hinata dan adiknya, Hanabi. Keduanya merupakan keluarga Klan Hyuuga yang terkenal dengan jurus ninja Byakugan dalam dunia Shinobi.

Dalam episode ini, Hanabi memberikan dukungannya kepada sang kakak yang sedang latihan bersama neji. Sayang, Hinata terlihat lemah dan mudah dikalahkan oleh Neji yang membuatnya kecewa.

Hanabi yang berusia 13 tahun pun memantapkan hati untuk berlatih keras menjadi ninja menggantikan Hinata yang masih terlihat lemah. Dia pun meminta bantuan Neji yang merupakan kakak sepupunya, untuk memberikan latihan.