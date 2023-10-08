Tampil Enerjik, Kaka Slank Ajak Penonton AMAZING 21 GTV Berjingkrak Ria

JAKARTA - Penampilan enerjik Slank bikin penonton AMAZING 21 GTV berjingkrak ria dengan lagu-lagu yang dibawakannya. Dipandu Raffi Ahmad dan Hesti Purwadinata, perhelatan hari jadi ke-21 televisi pilihan keluarga Indonesia ini disiarkan langsung dari studio RCTI+ pada Sabtu (8/10/2023).

Penampilan enerjik Slank dibuka lewat stage act memukau sang vokalis, Kaka ketika membawakan lagu Kilav. Setiap Kaka melangkah, seolah gestur tubuhnya selalu sukses membius penonton hingga ikut berjingkrak ria bersamanya.

BACA JUGA:

Penonton semakin dibuat berjingkrak ria bersama kala Kaka menyanyikan lagu Loe Harus Grak dengan begitu semangat. Lewat gestur tubuhnya, Kaka seolah tak ingin penonton berhenti bergerak dan ikut berjingkrak ria bersamanya.

Penampilan megah disuguhkan ketika dua wanita yang memiliki suara khas, Mulan Jameela dan Novia Bachmid bergabung bersama Kaka di atas panggung menyanyikan lagu Kupu Biru.

Dengan busana yang digunakan, Mulan dengan nuansa merah sementara Novia dengan nuansa biru, keduanya seolah merepresentasikan dua elemen berbeda, air dan apo. Meski berbeda, tak boleh ada perselisihan diantara mereka, sesuai dengan lirik lagu Kupu Biru dan ditutup dengan gerakan menjabat tangan dari Mulan dan Novia.

Penonton dibuat terkejut dengan kemunculan Ghea Youbi yang duduk sembari menabuh drum. Sebelum lagu Memang untuk berduet bersama Kaka, dara cantik asal Bandung ini terlebih dahulu unjuk kebolehan menabuh drum.

Selain Slank dan ketiga musisi wanita tersebut, sederet biduan dangdut Indonesia seperti Inul Daratista, Ayu Ting-Ting, Happy Asmara, Ghea Youbi, Wika Salim, Trio macan, dan Lala Widy siap mengguncang panggung AMAZING 21. Kangen Band pun tak ingin ketinggalan untuk mengajak penonton AMAZING 21 GTV bergoyang bersama.

BACA JUGA: