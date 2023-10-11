Bukan Ahmad Dhani, Ternyata Ini Sosok Pemberi Nama Dewa 19

Bukan Ahmad Dhani, Ternyata Ini Sosok Pemberi Nama Dewa 19 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Fakta Ahmad Dhani yang mencetuskan nama Dewa 19 ternyata terbantahkan. Ahmad Dhani mengaku salah karena telah mengklaim jika dirinyalah yang mencetuskan nama Dewa untuk bandnya.

Hal ini terungkap dalam channel Youtube Video Legend. Ahmad Dhani, Andra dan Ari Lasso yang tengah berbincang kembali flashback masa lalunya.

Andra kemudian bertanya kepada Ahmad Dhani soal sosok yang mencetuskan nama Dewa.

"Yang ngasih nama Dewa siapa?” tanya Andra Ramadhan seperti dikutip dari kanal YouTube Video Legend. "Aku. Siapa, bukan aku?” jawab Ahmad Dhani.

Andra kemudian mengoreksinya. Ia menyebut sebuah nama yang cetus nama Dewa. Orang tersebut adalah temannya, saat duduk di bangku SMP.

“Bukan, Dovie kan,” ucap Andra mengoreksi jawaban Ahmad Dhani.

Mendengar jawaban Andra, Ahmad Dhani kaget dan tertawa. Ia ternyata salah karena telah mengklaim sebagai pencetus nama Dewa.

"Lupa aku, berarti aku ngaku-ngaku selama ini?” sambung Ahmad Dhani sambil tertawa.

