Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bukan Ahmad Dhani, Ternyata Ini Sosok Pemberi Nama Dewa 19

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |23:01 WIB
Bukan Ahmad Dhani, Ternyata Ini Sosok Pemberi Nama Dewa 19
Bukan Ahmad Dhani, Ternyata Ini Sosok Pemberi Nama Dewa 19 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Fakta Ahmad Dhani yang mencetuskan nama Dewa 19 ternyata terbantahkan. Ahmad Dhani mengaku salah karena telah mengklaim jika dirinyalah yang mencetuskan nama Dewa untuk bandnya.

Hal ini terungkap dalam channel Youtube Video Legend. Ahmad Dhani, Andra dan Ari Lasso yang tengah berbincang kembali flashback masa lalunya.

Bukan Ahmad Dhani, Ternyata Ini Sosok Pemberi Nama Dewa 19

Andra kemudian bertanya kepada Ahmad Dhani soal sosok yang mencetuskan nama Dewa.

"Yang ngasih nama Dewa siapa?” tanya Andra Ramadhan seperti dikutip dari kanal YouTube Video Legend. "Aku. Siapa, bukan aku?” jawab Ahmad Dhani.

Andra kemudian mengoreksinya. Ia menyebut sebuah nama yang cetus nama Dewa. Orang tersebut adalah temannya, saat duduk di bangku SMP.

“Bukan, Dovie kan,” ucap Andra mengoreksi jawaban Ahmad Dhani.

Mendengar jawaban Andra, Ahmad Dhani kaget dan tertawa. Ia ternyata salah karena telah mengklaim sebagai pencetus nama Dewa.

"Lupa aku, berarti aku ngaku-ngaku selama ini?” sambung Ahmad Dhani sambil tertawa.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/33/3110869/ahmad_dhani-f14E_large.jpg
Ahmad Dhani Klaim Hubungi Agnez Mo soal Royalti tapi Tak Digubris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/205/3101067/ahmad_dhani-HK4c_large.jpg
Ahmad Dhani Izinkan Refund Tiket Konser Dewa 19 All Stars  Setelah Resmi Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/33/3100540/ahmad_dhani-7maB_large.jpg
Jadi Anggota Dewan, Ahmad Dhani Mulai Kesulitan Bagi Waktu Manggung dengan Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090204/ahmad_dhani_dan_mulan_jameela-9Msg_large.jpg
Terungkap Alasan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Golput di Pilkada DKI Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090201/ahmad_dhani-Cax5_large.jpg
Ahmad Dhani Golput di Pilkada DKI Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/205/3080175/ari_lasso-gviy_large.jpg
Ahmad Dhani Ungkap Lagu Dewa 19 yang Diciptakan Khusus untuk Ari Lasso
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement