Virgoun Hanya Sanggup Nafkahi Anak Rp20 Juta per Bulan, Inara Rusli Bilang Begini

Virgoun hanya sanggup nafkahi anak Rp20 juta per bulan. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Inara Rusli mendoakan kelancaran rezeki untuk Virgoun yang disebut hanya mampu menafkahi anak-anaknya sebesar Rp20 juta per bulan.

Seolah lelah dengan konflik rumah tangganya, Inara Rusli memilih legawa dengan hal tersebut.

"Sebenernya dari sejak awal yang di tanda tangani di atas perjanjian itu kan sebesar Rp40 juta ya. Kayaknya itu udah jadi rahasia umum, semua orang juga tahu, yang bisa dia (Virgoun-red) sanggupin ya Rp20 juta," kata Inara Rusli saat ditemui di Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (10/10/2023).

"Harapannya bisa bertambah lah rezeki beliau supaya bisa ditambah lagi jatah anak-anak," sambungnya.

