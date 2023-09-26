Nasya Marcella dan Yasmin Napper akan Tampil di Series Vision+ Potret Full Of Love

BOGOR - Nasya Marcella terlibat dalam series berjudul Potret Full Of Love. Perempuan 26 tahun ini mengaku senang mendapat kesempatan bermain dalam series terbaru Vision+ tersebut.

Menariknya, ada salah satu episode dari Potret Full Of Love yang diambil dari lagu milik band Potret berjudul Mungkin. Tepatnya pada episode 4, dimana Nasya akan memerankan tokoh utama dalam episode tersebut.

"Jadi hari ini acara syukuran web series karena setiap cerita berbeda-beda dan kebetulan aku sangat senang untuk dapat memerankan salah satu judulnya nanti aku di episode 4 nanti judulnya itu Mungkin," kata Nasya usai acara syukuran dan syuting perdana series Vision+ Potret Full Of Love kepada MNC Portal Indonesia di Kota Bogor, Selasa (26/9/2023).

Nasya yang lahir di 1996 mengaku tak banyak mengetahui lagu-lagu milik band Potret. Namun, ia mengaku cukup familiar dengan lagu berjudul Mungkin.

"Ceritanya ini aku tau sih, tapi aku nggak hidup bersama Potret karena aku masih kecil," ungkapnya

"Jadi aku tahu lagu-lagu populernya aja dan Mungkin ini aku tahu, karena kebetulan aku tau jadi aku seneng,"sambungnya.

Sementara itu, untuk episode yang dimainkan oleh Nasya sendiri, pengambilan gambar akan dilakukan di Yogyakarta pada akhir Oktober 2023. Ia pun berharap agar para penonton setia Vision+ dapat menikmati series ini pada setiap episodenya.

"Aku belum (reading), soalnya per episode ceritanya beda-beda, jadi ada jadwal-jadwal sendiri. Mudah-mudahan series ini dapat dinikmati yang pasti oleh penonton setia Vision+, terus pokoknya enjoy deh nontonnya gak beban dan seneng," harapnya.

Sementara itu, Yasmin Safira Napper yang akan bermain dalam episode Salah, mengaku bahwa Potret Full Of Love ini menjadi film series berbasis dari lagu pertama yang diperankannya. Dalam series ini, ia pun didapuk untuk berperan sebagai Nora.