Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Nasya Marcella dan Yasmin Napper akan Tampil di Series Vision+ Potret Full Of Love

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |21:50 WIB
Nasya Marcella dan Yasmin Napper akan Tampil di Series Vision+ <i>Potret Full Of Love</i>
Nasya Marcella main di series Potret Full Of Love (Foto: Putra/MPI)
A
A
A

BOGOR - Nasya Marcella terlibat dalam series berjudul Potret Full Of Love. Perempuan 26 tahun ini mengaku senang mendapat kesempatan bermain dalam series terbaru Vision+ tersebut.

Menariknya, ada salah satu episode dari Potret Full Of Love yang diambil dari lagu milik band Potret berjudul Mungkin. Tepatnya pada episode 4, dimana Nasya akan memerankan tokoh utama dalam episode tersebut.

"Jadi hari ini acara syukuran web series karena setiap cerita berbeda-beda dan kebetulan aku sangat senang untuk dapat memerankan salah satu judulnya nanti aku di episode 4 nanti judulnya itu Mungkin," kata Nasya usai acara syukuran dan syuting perdana series Vision+ Potret Full Of Love kepada MNC Portal Indonesia di Kota Bogor, Selasa (26/9/2023).

Nasya yang lahir di 1996 mengaku tak banyak mengetahui lagu-lagu milik band Potret. Namun, ia mengaku cukup familiar dengan lagu berjudul Mungkin.

"Ceritanya ini aku tau sih, tapi aku nggak hidup bersama Potret karena aku masih kecil," ungkapnya

Potret Full Of Love

"Jadi aku tahu lagu-lagu populernya aja dan Mungkin ini aku tahu, karena kebetulan aku tau jadi aku seneng,"sambungnya.

Sementara itu, untuk episode yang dimainkan oleh Nasya sendiri, pengambilan gambar akan dilakukan di Yogyakarta pada akhir Oktober 2023. Ia pun berharap agar para penonton setia Vision+ dapat menikmati series ini pada setiap episodenya.

"Aku belum (reading), soalnya per episode ceritanya beda-beda, jadi ada jadwal-jadwal sendiri. Mudah-mudahan series ini dapat dinikmati yang pasti oleh penonton setia Vision+, terus pokoknya enjoy deh nontonnya gak beban dan seneng," harapnya.

Sementara itu, Yasmin Safira Napper yang akan bermain dalam episode Salah, mengaku bahwa Potret Full Of Love ini menjadi film series berbasis dari lagu pertama yang diperankannya. Dalam series ini, ia pun didapuk untuk berperan sebagai Nora.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161170/paket_premium_vision-Jrqo_large.jpg
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement