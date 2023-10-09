6 Artis Cantik Indonesia yang Ikut Paris Fashion Week 2023

JAKARTA - Sejumlah artis cantik Indonesia ikut tampil dalam ajang Paris Fashion Week 2023. Mereka bahkan berhasil mencuri perhatian lantaran kecantikan serta keanggunan mereka ketika tampil di acara bergengsi tersebut.

Sedikitnya, ada enam artis cantik asal Indonesia yang berlaga di ajang tersebut. Menariknya, penampilan mereka tak kalah berkelas dari para artis dunia yang juga ikut tampil di sana.

Berikut, artis cantik Indonesia yang tampil dalam Paris Fashion Week 2023:





1. Cinta Laura

Arti peran sekaligus penyanyi, Cinta Laura, tampil dalam Paris Fashion Week 2023. Ia bahkan terlihat memukau lantaran mengenakan gaun silver rancangan Monica Ivena.

Untuk mempercantik penampilannya, pelantun Guardian Angel ini juga terlihat mengenakan gloves dengan warna serupa dengan gaun yang dikenakannya. Bahkan, ia juga terlihat mengenakan wedges berwarna putih silver agar penampilannya semakin memukau.

2. Enzy Storia

Istri dari Molen Kasetra, Enzy Storia juga ikut tampil di ajang Paris Fashion Week 2023. Ia diketahui tampil menggunakan gaun nude rancangan Julianto.

Melengkapi penampilannya, Enzy tampak memukau dengan heels berwarna silver.

3. Niki Zefanya

Penyanyi Niki Zefanya juga turut hadir di Paris Fashion Week 2023. Tak seperti Enzy dan Cinta yang mengenakan gaun, Niki justru terlihat memakai crop top berwarna pink serta outer.

Ia juga turut mengenakan celana berwarna biru serta tas pink bermerek Chanel.