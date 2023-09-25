5 Artis Cantik Jadi Korban Begal Payudara, Terbaru Nadin Amizah

JAKARTA - Artis cantik ini menjadi korban begal payudara. Tindakan pelecehan pun dilakukan bukan hanya di tempat sepi, tetapi juga di lokasi ramai.

Aksi pelecehan seksual tersebut jelas menambah khawatir para perempuan di luar sana. Bahkan tak jarang hal tersebut menimbulkan trauma bagi korban.

Berikut, artis cantik yang jadi korban begal payudara:

1. Dewi Perssik





Pedangdut Dewi Perssik pernah mengalami pelecehan saat ia tengah diwawancarai oleh awak media. Kala itu, tiba-tiba saja muncul seorang pria yang menyentuh payudaranya.

Tak terima dengan hal itu, pelantun Mimpi Manis ini langsung memberikan bogem mentah pada pelaku. Bahkan mantan istri Saipul Jamil ini mengaku sama sekali tak menyesali perbuatannya, usai memukul pelaku.

2. Soraya Larasati





Artis Soraya Larasati mengalami begal payudara saat ia tengah jogging di sekitar kompleks rumahnya. Saat asik berolahraga, tiba-tiba saja ada pengendara motor yang menyentuh bagian dadanya.

"Saya merasa mendapat perlakuan pelecehan seksual dari pengendara motor yang dengan sengaja menyentuh bagian dada saya kemudian langsung kabur begitu saja. Hit and run, tanpa sempat saya foto plat nomor kendaraannya karena syok banget," ungkap Soraya Larasati pada 5 April 2020.

"Yang menjadi perhatian, kejadian ini bisa terjadi sama siapa saja padahal saya berhijab dan berpakaian longgar," sambungnya.

3. Saudara Chef Renatta

Chef Renatta Moeloek sempat membeberkan kejadian kurang menyenangkan yang menimpa saudaranya pada 2020. Ia menyebut bahwa anggota keluarganya tersebut baru saja mengalami begal payudara saat berjalan di kawasan Jakarta Selatan.