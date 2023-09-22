Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Artis Cantik Dikasih Marga Batak saat Menikah

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |07:30 WIB
4 Artis Cantik Dikasih Marga Batak saat Menikah
Artis cantik dikasih marga Batak saat menikah. (Foto: Instagram/@jscmila)
JAKARTA - Deretan artis cantik dikasih marga Batak saat menikah atau yang awam dikenal sebagai mangain. Dalam kebudayaan Batak, marga merupakan identitas yang digunakan sebagai pengingat ha dan kewajiban seseorang. 

Solusi agar marga bisa diwariskan ke keturunan selanjutnya adalah lewat pernikahan. Karena dalam suku Batak, pernikahan menyatukan sistem kekerabatan dari kedua belah pihak.

Idealnya, pernikahan adat Batak dilakukan oleh dua orang yang juga berasal dari suku Batak. Namun, jika salah satu bukan orang Batak, maka harus dilaksanakan tradisi mangain yang berarti pemberian marga.

Nah, berikut deretan artis cantik non-Batak yang dikasih marga saat menikah dengan seorang pria Batak.

1.Jessica Mila

Artis cantik yang dikasih marga Batak saat menikah. (Foto: Instagram/@jscmila)

Artis cantik dikasih marga Batak saat menikah. (Foto: Instagram/@jscmila)

Jessica Mila yang keturunan Jawa, Belanda, dan Minahasa ini dipinang pengacara muda berdarah Batak, Yakup Hasibuan, pada 5 Mei 2023. Pernikahan mereka cukup menyita perhatian publik, karena sang aktris harus menjalani adat Batak hingga akhirnya menyandang marga Damanik.

2.Christy Cherrybelle

Artis cantik yang dikasih marga Batak saat menikah. (Foto: Instagram/@princesskici)

Artis cantik dikasih marga Batak saat menikah. (Foto: Instagram/@princesskici)

Artis cantik dikasih marga Batak saat menikah adalah Christy Cherrybelle. Dia dipinang pria Batak bernama Radhiant Barita Holoasi Siregar, pada 16 September 2016. Setelah menjalani tradisi mangain, Christy kini mendapat marga Simorangkir.

Halaman:
1 2
