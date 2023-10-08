Deretan Musisi dan Selebriti Paling Amazing Guncang Malam Puncak Amazing 21

JAKARTA - Merayakan 21 tahun menjadi home of entertainment, tidak bosan-bosannya GTV menghadirkan berbagai tayangan yang menghibur. Melalui malam puncak ulang tahunnya, GTV membawa konsep dan tata panggung yang pasti akan memanjakan mata. Set panggung yang terinspirasi dari the great wall itu seolah membawa satu keajaiban dunia ke dalam panggung AMAZING 21.

Sama seperti GTV yang menemani keseharianmu. dua band legendaris yang mungkin menemani masa galaumu juga siap, loh! Slank dan Kangen Band siap membuka malam perayaan ulang tahun GTV dengan berbagai playlist andalannya. Tidak hanya sampai situ, Mulan Jameela, Novia Bachmid, dan DJ Tessa Morena juga akan memeriahkan AMAZING 21.

Deretan musisi dangdut Indonesia seperti Inul Daratista, Ayu Ting-Ting, Happy Asmara, Ghea Youbi, Wika Salim, Trio macan, dan Lala Widy juga siap mengguncang panggung AMAZING 21 dengan playlist yang akan membuatmu bergoyang. Sampai situ? Belum, mulai dari Sule, Rina Nose, H. Bolot, H. Malih, Daus Separo, Dickie Difie, Limbad, Barbie Kumalasari, Aldi Taher, Ummi Quarry, Daus Mini, sampai Fajar Sadboy juga akan meramaikan panggung spektakuler dengan sketsa yang mengundang gelak tawa.

Makin heboh karena si langganan trending Cipung alias Rayyanza, bersama sang ibu Nagita Slavina juga akan hadir meramaikan hari ulang tahun GTV. Tingkahnya yang menggemaskan dijamin membuat kamu gemas! Dipandu Raffi Ahmad dan Hesti Purwadinata, AMAZING 21 akan disiarkan langsung dari studio RCTI+ studio tercanggih di Asia, pada 8 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB.

Untuk kamu yang ingin nonton langsung juga bisa, loh! Dengan cara follow social media GTV di @officialgtvid, dan ikuti langkahnya. Kamu juga bisa saksikan langsung tayangan malam puncak perayaan ulang tahun GTV ke-21 di kanal 28 UHF jika kamu berada di wilayah Jabodetabek. Jika tayangan GTV digitalmu bermasalah kamu bisa melakukan scan ulang pengaturan Set Top Box, dan bila tayangan belum muncul kamu bisa periksa sambungan kabel antena atau ubah posisi letak antena yang kamu miliki. Namun, jika setelah melakukan langkah tersebut tayangan tv digitalmu masih bermasalah, kamu bisa hubungi layanan solusi tv digital melalui Whatsapp di 0856-9003-900 pada Senin - Jumat pukul 09.00- 18.00 WIB (hanya melayani chat). Kamu juga masih bisa saksikan ulang Amazing 21 dan program-program amazing 21 lainnya melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+.

