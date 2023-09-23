Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lyodra Curhat Kehilangan Pacar di Atas Panggung Pestapora 2023

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |08:05 WIB
Lyodra Curhat Kehilangan Pacar di Atas Panggung Pestapora 2023
Lyodra tampil di Pestapora (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Panggung Pestapora 2023 hari pertama, Jumat, 22 September 2023 dipenuhi oleh musisi berbakat Indonesia. Salah satunya ialah Lyodra yang tampil di panggung Gegap Gempita.

Penampilan Lyodra di atas panggung tentunya sukses membuat galau para penonton. Juara Indonesian Idol itu bahkan sempat mencurahkan perasaannya soal kehilangan pasangan yang direbut orang terdekat.

"Sedih banget rasanya kalau kita kehilangan dua orang yang sangat berarti. Satu pacar, satu lagi sahabat," kata Lyodra di panggung Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Merasa heran, Lyodra lantas bertanya kepada penonton pria mengapa harus mereka memilih sahabat pacarnya. Pertanyaan itu juga dilayangkan kepada para wanita.

Lyodra (Ravie/MPI)

"Hey buat cowok-cowok, kenapa pacaran sama sahabat aku?," kata pelantun Sang Dewi tersebut.

Halaman:
1 2
