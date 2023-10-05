Advertisement
MUSIK

Surprise, Lyodra dan Afgan Rilis Single Duet Besok

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:30 WIB
<i>Surprise</i>, Lyodra dan Afgan Rilis <i>Single</i> Duet Besok
Lyodra akan rilis single duet dengan Afgan besok. (Foto: Instagram/@lyodraofficial)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Lyodra Ginting membuat pengumuman mengejutkan kepada penggemarnya. Lewat Instagram, dia mengatakan, akan merilis single duet berjudul Ada bersama Afgan.

Dalam unggahannya, penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut membagikan poster teaser yang memperlihatkan Lyodra dan Afgan berdiri berhadapan dan saling mendekatkan wajah mereka.

"Surprise!! Tetap pantengin karena Ada akan rilis pada 6 Oktober 2023, pukul 00.00 WIB," ujar pelantun Sang Dewi tersebut dalam caption unggahannya di Instagram, pada Kamis (5/10/2023) malam. 

Tak ada bocoran lebih jauh yang dirilis Lyodra dalam unggahannya tersebut. Namun yang pasti, para penggemarnya sangat antusias dengan pengumuman tersebut. "Buset! Dadakan banget," ujar akun @firdausyusuf22 di kolom komentar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
