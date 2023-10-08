Meriah, Alif Toeanradjo dan Josh Holmes Akhiri Tur Oi, Mate! di M Block Space Jakarta

JAKARTA - Alif Toeanradjo dan Josh Holmes tur Oi, Mate! di M Block Space, Jakarta, Jumat 6 Oktober 2023. Sebelumnya, Alif dan Josh telah melakukan tur di tiga kota Indonesia yakni Yogyakarta, Purwokerto, dan Bandung.

Konser Oi Mate terakhir di Jakarta ini ditutup dengan meriah. Acara diawali dengan penampilan Josh Holmes. Pada kesempatan ini dirinya membawakan beberapa lagu hitsnya. Beberapa di antaranya yakni You & Me, Over and Over, Fall In Love Again, dan masih banyak lainnya. Penampilannya ini langsung membuat suasana memanas. Musik upbeat yang mengalun membuat orang bersemangat untuk bernyanyi bersama.

Momen tersebut tentu membuat Josh bahagia. Bahkan kesempatan ini pun sangat berkesan dan akan selalu dikenang olehnya. Sebab ini pertama kalinya Josh Holmes datang dan manggung di Indonesia.

“It’s been amazing so far. And reception from everyone here is incredible. (Sejauh ini luar biasa dan penerimaan dari semua orang di sini sangat luar biasa juga),” ucap Josh Holmes di M Block Space, Jakarta.

Kemudian panggung Oi Mate semakin seru dengan kehadiran Alif Toeanradjo. Tidak kalah keren dan energik dengan Josh Holmes, Alif Toeanradjo pun terlihat sangat bersemangat membawakan karya-karyanya, mulai dari Couldn’t Care Less, Take No Regrets, Light The Day, Nothing Comes Easy, dan Hopes & Dream.

Penampilannya disambut dengan antusias oleh seluruh penonton. Semuanya terlihat bertepuk tangan dan ikut bernyanyi bersama Alif.