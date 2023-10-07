Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bukan Istri, Vidi Aldiano Sebut Isyana Sarasvati Punya Peran Penting di Karier Bermusiknya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |16:30 WIB
Bukan Istri, Vidi Aldiano Sebut Isyana Sarasvati Punya Peran Penting di Karier Bermusiknya
Vidi Aldiano sebut Isyana punya peran penting di karier musiknya (Foto: Instagram/vidialdiano)
A
A
A

JAKARTA - Vidi Aldiano mengaku bahwa dirinya memiliki sosok yang berhasil membuatnya kembali ke industri musik. Secara terang-terangan, penyanyi yang kini ingin dipanggil VIDI tersebut menyebut bahwa sosok tersebut bukanlah istrinya, Sheila Dara Aisha.

Dihadapan awak media, VIDI mengatakan bahwa sosok yang membuatnya kembali ke industri musik adalah Isyana Sarasvati. Penyanyi sekaligus artis peran itu diketahui merupakan satu dari sekian banyak sahabat dari pelantun Cinta Jangan Kau Pergi tersebut.

"Isyana salah satu (memiliki) peran yang cukup penting dalam comeback-nya gue,” ungkap Vidi Aldiano di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Oktober 2023.

Bahkan Isyana kerap memberikan semangat karena Vidi sendiri kerap merasa down dan kurang percaya diri.

"Isyana, yang benar-benar memotivasi gue, yang benar-benar menyemangati gue, karena gue banyak banget down-nya, banyak insecure," beber Vidi.

Vidi Aldiano dan Isyana Sarasvati

Salah satunya, Isyana rela menemani Vidi untuk melakukan rekaman lagu terbarunya yang berjudul 'w u at?' di Korea Selatan. Bahkan pria 33 tahun ini tak menampik jika Isyana banyak menguatkannya secara mental.

