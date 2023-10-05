Merambah Industri Musik, Dodit Mulyanto Tak Peduli Dicap Aji Mumpung

JAKARTA – Komika Dodit Mulyanto resmi meluncurkan single terbarunya bertajuk ‘Tau Diri’. Sebelum memutuskan untuk merambah dunia musik, ternyata ia sudah memikirkan konsekuensi apa saja yang akan didapat.

Dia langsung membantah bahwa keputusannya merilis single solo ini adalah aji mumpung. Karena, ia memang sudah memiliki jiwa seni musik sejak dulu.

“Kalau mau ditarik ke belakang, sebenarnya aku bukan aji mumpung. Seperti yang aku bilang, jiwa musisiku sudah ada sejak dulu," kata Dodit kepada Okezone di iNews Tower, Jakarta, belum lama ini.

"Apalagi sebelum jadi komika, aku ini adalah guru ektrakulikuler musik di sebuah sekolah. Jadi bukan yang tiba-tiba ikut-ikutan pengin bikin lagu. Aku benar-benar serius mempersiapkan ini," sambungnya.

Menurutnya, Dia sama sekali tidak peduli dengan komentar negatif netizen tentang dirinya. Justru, hal itu dia gunakan sebagai pacuan agar terus berkarya dan memberikan yang terbaik.