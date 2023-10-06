Okezone Radio Hadirkan Emma Elliott yang Akan Siaran di Program Spesial Weekend Takeover

JAKARTA - Okezone Radio Jakarta yang sebelumnya Global Radio Jakarta kembali menghadirkan program siaran spesial di malam mingu ini yaitu, Weekend Takeover. Program ini akan akan menemani Zoners (pendengar Okezone Radio) setiap hari Sabtu malam, jam 20.00 – 21.00 WIB, yang akan menampilkan musisi pilihan sebagai penyiar selama 1 jam dalam Weekend Takeover.

Program Weekend Takeover minggu ini, akan ada Emma Elliott yang menjadi penyiar tamu selama 1 jam kedepan, pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, dari jam 20.00-21.00 WIB. Emma Elliot sendiri adalah musisi pendatang baru berdarah Amerika-Indonesia yang berusia 19 tahun.

Emma Elliott baru saja merilis single berjudul “Movie”, yang bercerita tentang keresahan remaja dengan kehidupan di layar kaca yang sebenarnya tidak seindah kenyataan. Dalam proses pembuatan single ini, Emma Elliot juga dibantu oleh Asta, yaitu salah satu anggota dari RAN, dan juga Handy, anggota dari Band Soulvibe.

Sebelum menjadi penyanyi, Emma Elliot juga sempat bermain sinetron di tahun 2016 lalu, dan sekarang sedang berfokus mengumpulkan materi lagu untuk mini album terbarunya nanti. Tapi kali ini, Emma Elliot juga mencoba kesempatan baru menjadi penyiar radio untuk pertama kalinya, di Okezone Radio Jakrta, tepatnya di program spesial “Weekend Takeover”.

Dengarkan program spesial dari Okezone Radio Jakarta setiap hari Sabtu yaitu, Weekend Takeover, dengan para musisi-musisi pilihan yang akan siaran selama 1 jam. Dalam program ini, Zoners (pendengar Okezone Radio) juga berkesempatan mengenal lebih dalam tentang para musisi tersebut melalui interaksi secara langsung.

Dengan cara bertanya langsung melalui whatsapp Okezone Radio di 08121212884, atau DM Instagram dan Twitter di @884globalradio. Weekend Takeover, setiap hari Sabtu jam 20.00 – 21.00 WIB di 88,4 FM Okezone Radio Jakarta dan 89,7 FM Okezone Radio Bandung, atau bisa melalui streaming di https://bit.ly/okezoneradiojakarta atau https://bit.ly/okezoneradiobandung

(ltb)