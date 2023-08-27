Perjalanan Karier Emma Elliott, Penyanyi Pendatang Baru yang Multi-Referensi

JAKARTA - Blantika musik Tanah Air dimeriahkan dengan kehadiran sederet talenta baru. Tak sedikit musisi pendatang baru yang berhasil mendobrak panggung musik Tanah Air, seperti Emma Elliot.

Rupanya remaja berdarah Indonesia-Amerika ini telah lama berkecimpung di dunia entertainment, sebelum akhirnya memutuskan menjadi musisi. Penasaran dengan perjalanan karier Emma Elliott? Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

BACA JUGA: Emma Elliott Banting Setir dari Aktris Sinetron ke Musisi

Penyanyi muda bernama asli Emma Tedja Elliott ini rupanya telah memiliki kecintaan dalam dunia musik sejak kecil. Kecintaan tersebut berlanjut hingga usia 11 tahun, di mana dia belajar olah vokal secara formal.

Tak sekadar bernyanyi, Emma terus mengasah kemampuannya dalam menulis lagu. Dia mencari inspirasi dengan menjadikan sederet musisi ternama dunia sebagai referensi, seperti Gracie Abrams, Taylor Swift, Conan Gray, Harry Styles, hingga NIKI.