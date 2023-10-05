Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Hary Tanoesoedibjo Jadi Bintang Tamu dalam Program Uang Kaget dan Bedah Rumah Lagi di MNCTV

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |13:01 WIB
Hary Tanoesoedibjo Jadi Bintang Tamu dalam Program Uang Kaget dan Bedah Rumah Lagi di MNCTV
Hary Tanoesoedibjo jadi bintang tamu di program Bedah Rumah Lagi dan Uang Kaget Lagi (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Program Uang Kaget dan Bedah Rumah Lagi kembali di tayangkan di MNCTV. Kedua program ini kembali hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Menariknya, Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo tampak hadir langsung untuk menjadi saksi dalam program yang akan tayang mulai hari ini, Kamis (5/10/2023) pukul 19.00 WIB. Dalam acara ini, Hary Tanoesoedibjo akan menemui pencari ikan, Sarkani, yang sehari-hari kerap mencari nafkah di Danau Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten.

Seperti diketahui, program Uang Kaget dan Bedah Rumah Lagi telah membantu ribuan rumah mereka yang tinggal di rumah tidak layak untuk dihuni.

"Saksikan di MNC TV besok, 5 Oktober 2023, Pukul 19.00. Bedah Rumah dan Uang Kaget untuk Pak Sarkani, pencari ikan di Danau Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten," kata Hary sambil membagikan flyer acara pada laman Instagram miliknya, Rabu.

MNCTV

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
