HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tonton Bedah Rumah dan Uang Kaget Besok Malam di MNCTV

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |17:02 WIB
Tonton <i>Bedah Rumah</i> dan <i>Uang Kaget</i> Besok Malam di MNCTV
Hary Tanoe bertemu Pak Sarkani di Uang Kaget dan Bedah Rumah besok malam. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTAMNCTV akan menghadirkan bintang tamu spesial di program Bedah Rumah dan Uang Kaget Lagi, pada 5 Oktober 2023. Bintang tamu spesial itu adalah Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. 

Kali ini, Hary akan bertemu seorang bapak pencari ikan bernama Sarkani. "Saksikan Bedah Rumah dan Uang Kaget bersama Pak Sarkani, pencari ikan di Danau Jayanti, Tangerang, Banten," tulisnya di Instagram, Rabu (4/10/2023). 

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tersebut tak hanya merenovasi rumah Sarkani. Dia juga memfasilitasi pria tersebut dengan sebuah gerobak yang bisa digunakan untuk berdagang. 

Hary Tanoe bertemu Pak Sarkani di Uang Kaget Lagi dan Bedah Rumah. (Foto: MNCTV)

Karena itu jangan lewatkan Bedah Rumah dan Uang Kaget Lagi di MNCTV, pada 5 Oktober 2023, pukul 19.00 WIB.*

(SIS)

