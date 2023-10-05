Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Perssik Iba dengan Lolly yang Sudah Tidak Dipedulikan Nikita Mirzani

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |06:21 WIB
Dewi Perssik Iba dengan Lolly yang Sudah Tidak Dipedulikan Nikita Mirzani
Dewi Perssik soroti hubungan Nikita Mirzani dan Lolly (Foto: Instagram/dewiperssik9)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan ibu anak antara Nikita Mirzani dan Laura Meizani alias Lolly hingga kini masih belum membaik. Lolly yang baru berusia 16 tahun bahkan menolak untuk kembali ke Indonesia.

Hampir sama dengan sang putri, Niki juga menolak untuk menganggap Lolly sebagai putrinya. Bahkan, ia juga sudah tak lagi mau membiayai kehidupan Lolly di Inggris.

Di tengah memanasnya situasi tersebut, Dewi Perssik yang merupakan lawan dari Niki mendadak ikut bersuara. Ia bahkan mengaku iba dengan Lolly yang kini sudah tak lagi dipedulikan oleh Nikita.

Dalam sesi livenya, mantan istri Saipul Jamil ini bahkan menyebut bahwa Lolly sebenarnya adalah anak baik. Ia pun berharap agar kelak Lolly tidak meniru sang ibu.

"Lolly anak yang baik InsyaAllah. Semoga gak kayak ibunya ya. Karena apa? Lolly mungkin merasa 'gue berada di lingkungan yang tidak baik, jadi lebih baik gue pergi dari lingkungan itu' karena dia tidak mendapat kenyamanan, dia tidak mendapatkan perasaan yang sehat. Nah, Lolly masih butuh kasih sayang," ujar Depe dalam sesi live.

Dewi Perssik

Selain itu, Depe pun sempat memberikan sindiran pada Nikita yang sempat menghina penampilan putrinya. Menurutnya, Nikita sebagai ibu sudah sepantasnya memberikan pakaian terbaik untuk sang anak bukannya malah menghina dan menyebutnya gembel.

Halaman:
1 2
