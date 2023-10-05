Hampir Bubar, Bagindas Bangkit dengan Membawa Lagu Baru Bertema Kebangsaan

JAKARTA - Grup band Bagindas mengawali debutnya di tahun 2009 dengan nama D'Bagindas. Formasi baru dibentuk pada 2014 dengan anggota Andra (Vokalis), Feri (Gitaris), Wendy (Bassist), dan Ragil (Drummer).

Pahit manisnya berkarier di industri musik sudah banyak dirasakan oleh Bagindas. Setelah ditinggal oleh sang pencipta lagu, Bagindas berupaya untuk bangkit dan kembali menyapa pendengar melalui single bertema kebangsaan bertajuk Jayalah Selamanya.

Bagindas hampir bubar karena ditinggal oleh Mike yang merupakan penulis dari lagu-lagu mereka sebelumnya. Namun, karena kecintaan terhadap musik yang kuat, mereka memilih terus bertahan di industri.

Kebangkitan Bagindas berawal dari sosok Pay Burman yang kali ini dipercaya sebagai produser dari single terbaru mereka. Berawal dari obrolan iseng di tongkrongan anak band, personel Bagindas bercerita di balik terciptanya lagu terbarunya.

“Awalnya kita iseng saat kita workshop dan ngobrol-ngobrol sama bang pay, tiba-tiba kepikiran buat bikin lagu di luar tema cinta, akhirnya kepikiran beberapa tema seperti lagu tentang kebangsaan atau sosial”, ungkap Andra kepada Okezone saat ditemui di Gedung iNews, Kebon Sirih, belum lama ini.

Momen tersebut yang kemudian menjadi inspirasi awal dari Bagindas untuk berani mencoba hal baru dengan lagu bertema kebangsaan. “Salah satu hal yang dapat kita lakukan sebagai musisi untuk menunjukan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia juga dari karya ini”, ucap Wendy sang bassist menambahkan.

Single ini menjadi lebih spesial lagi dengan adanya kolaborasi Bagindas dengan musisi ternama yaitu Ipang Lazuardi. “Sebelumnya tidak kepikiran akan melakukan kolaborasi bareng, jadi atas seleksi alam, karena cocok akhirnya kolab bareng Bang Ipang”, tutur member Bagindas saat ditanya alasan memilih Bang Ipang untuk diajak berkolaborasi.