HOME CELEBRITY MUSIK

Siasat Bagindas Tetap Eksis di Tengah Gempuran Musisi Muda

Clarissa Andarini , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:00 WIB
Siasat Bagindas Tetap Eksis di Tengah Gempuran Musisi Muda
Siasat Bagindas tetap eksis di industri musik. (Foto: MPI)
JAKARTA - Tantangan bagi Band Bagindas adalah menjaga eksistensinya di industri musik. Tentu bukan hal mudah untuk bertahan di tengah gempuran band pendatang baru di Indonesia.

Setelah ditinggal Mike, personel band yang biasa menulis lagu, kini Bagindas menyisakan 4 anggota yaitu Andra (Vokal), Feri (Gitar), Wendy (Bass), dan Ragil (Drum).

Bagindas bercerita tentang cara mereka untuk tetap eksis di kalangan anak muda, melalui wawancara eksklusif dengan Okezone di Studio 7, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, belum lama ini.

Mereka mencoba menghadirkan sesuatu yang segar untuk penikmat musik. Salah satunya mengeksplor cara tampil di panggung dengan kolaborasi bersama DJ.

“Untuk menyiasati munculnya band-band baru yang enggak kalah keren, kita punya cara baru biasanya di beberapa penampilan panggung kita suka kolaborasi sama DJ," kata Wendy sang basis.

