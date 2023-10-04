Cerita Kocak Kiky Saputri, Ditawari Jadi ART Sultan Arab Saat Umrah

JAKARTA - Komika sekaligus presenter Kiky Saputri beberapa waktu lalu sempat pergi ke Tanah Suci dan menjalani ibadah Umrah. Momen perjalanan Umrah Kiky bersama suaminya bahkan sempat diceritakan dalam akun YouTube KUY Entertainment.

Menariknya, ada sebuah kisah lucu ketika Kiky tengah menjalani ibadah Umrah. Pasalnya, istri dari Muhammad Khairi ini sempat ditawari untuk bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga (ART).

Awalnya, Kiky bersama rombongan tengah berkunjung ke sebuah toko camilan. Tak lama, ia pun mendapat tawaran untuk menjadi ART di rumah orang kaya di Arab.

"Jadi gue lagi umrah, belanja ke tempat camilan, penjaganya cowok dia orang Arab. Ada ibu-ibu, dua orang Arab tapi orang Arab kaya yang badannya gede-gede gitu, tasnya mahal. Mereka lagi beli juga," ujar Kiky.

Ketika sedang memilih camilan untuk oleh-oleh, Kiky pun sempat diajak berbicara dengan pedagang di toko tersebut menggunakan bahasa Inggris.

"Gue kan pakai gamis, pakai kerudung kan. Tiba-tiba si penjaganya ngomong kan pakai bahasa Inggris 'can you speak English?', (gue jawab) ya gitu kan. Terus dia nanya 'where do you come from? Indonesia'," paparnya.