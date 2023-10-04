Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

2 Lagu Putri Ariani Ini Punya Royalti Seumur Hidup

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |21:00 WIB
2 Lagu Putri Ariani Ini Punya Royalti Seumur Hidup
2 lagu Putri Ariani ini punya hak royalti seumur hidup. (Foto: Instagram/@arianinismaputri)
JAKARTA - Putri Ariani tengah bersinar sejak berlaga di America's Got Talent (AGT) 2023. Suaranya memikat Simon Cowell hingga menerima Golden Buzzer yang mengantarkannya langsung ke babak semifinal.

Tak hanya modal suara bagus, dara asal Yogyakarta ini juga berbakat menciptakan lagu. Loneliness dan Permata Indah Dunia adalah dua lagu yang memberikan royalti seumur hidup untuk Putri.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengapresiasi Putri dan orangtuanya. Dara asal Yogyakarta ini dinilai telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

"Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang tinggi atas talenta luar biasa Putri serta kedua orangtuanya yaitu Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianty,” kata Yasonna di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM.

Yasonna menganugerahkan piagam serta surat pencatatan hak cipta atas dua lagu ciptaan Putri Ariani tersebut. Surat pencatatan ini dinilai penting sebagai bukti kepemilikan karya apabila suatu ketika terjadi sengketa.

"Sudah jelas dokumen legalnya bahwa kedua lagu ini adalah milik Putri," tambahnya.

Yasonna mengatakan bahwa perlindungan hak cipta sudah otomatis ketika karya itu dipublikasikan. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sudah memiliki aturan dan sistemnya terkait pengumpulan royalti untuk pencipta lagu.

(ltb)

