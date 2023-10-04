Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Perssik Diduga Ikut Promo Judi Online, Begini Kata sang Kuasa Hukum

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |12:27 WIB
Dewi Perssik Diduga Ikut Promo Judi Online, Begini Kata sang Kuasa Hukum
Dewi Perssik diduga promosi situs judi online. (Foto: Instagram/@dewiperssik9)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik menjadi satu di antara 26 nama artis yang diduga mempromosikan situs judi online. Namun, dia hingga kini belum menerima panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan.

"Sementara belum (mendapat undangan klarifikasi) karena saya juga tidak menanyakan hal tersebut," kata kuasa hukum Dewi Perssik, Sandy Arifin, belum lama ini.

"Tapi yang pasti saya dalam waktu dekat akan ketemu Mbak Dewi untuk melihat video tersebut apakah benar itu video baru atau lama," sambungnya.

Sandy mengatakan kasus dugaan promosi judi onilne bukan hal bari bagi Depe. Sebab, mantan istri Aldi Taher itu sebelumnya pernah diperiksa atas kasus serupa.

"Mungkin itu video yang lama ya kalau nggak salah, mba Dewi juga sudah pernah dipanggil, tapi saya belum melihat lagi videonya," tutur Sandy Arifin.

Halaman:
1 2
