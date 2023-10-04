Wi Ha Joon Resmi Gabung Drama Graduation, Jung Ryeo Won Masih Pikir-pikir

SEOUL - Aktor Wi Ha Joon mengonfirmasi proyek drama terbarunya. MSteam Entertainment selaku agensi sang aktor memastikan dia akan bermain dalam drama berjudul Graduation.

Drama ini berlatar tentang Daechi yang merupakan lingkungan yang terkenal sebagai pusat pendidikan swasta terbaik di Korea. Kisahnya berfokus pada seorang tutor yang berusaha keras mengajari siswa bernama Lee Joon Ho untuk masuk universitas ternama.

Bertahun-tahun kemudian, Lee Joon Ho memutuskan resign dari perusahaan tempatnya bekerja dan kembali ke akademi tempatnya belajar dulu. Di sana, dia bekerja sebagai tutor dan mengenang sang guru yang menjadi cinta pertamanya.

Mengutip Soompi, Rabu (4/10/2023), peran Lee Joon Ho ini akan diperankan oleh Wi Ha Joon. Sementara aktris Jung Ryeo Won masih mempertimbangkan untuk berperan sebagai tutor Lee Joon Ho dalam drama tersebut.