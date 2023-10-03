Episode 7 CinLock: Love, Camera, Action: Kesempatan Terakhir untuk Tissa Biani

JAKARTA – Vision+ telah merilis episode 7 original series CinLock: Love, Camera, Action untuk pekan ini. Episode terbaru series produksi Vision+ dan Studio Antelope itu bisa Anda tonton melalui link ini.

Pada episode 7 diceritakan, Jessica (Diandra Agatha) meyakinkan Lala (Tissa Biani) untuk tidak menyerah dengan mimpinya. Kekuatan dari sang sahabat menguatkannya untuk menggarap film yang bisa menyentuh banyak orang di sekitarnya.

Ketika Lala sudah mulai kembali percaya diri, dia menerima kabar buruk. Ibu Jessica masuk rumah sakit. Lala akhirnya sadar jika naskah film yang pernah ditulis Jessica dahulu sebenarnya bertutur tentang perjalanan hidup sang sahabat.

Lala kemudian berencana untuk membuat film dari skenario yang dibuat Jessica tersebut. Namun pertanyaannya kemudian adalah apakah ada yang masih percaya pada Lala dan membantunya menggarap film itu?