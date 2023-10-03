Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode 7 CinLock: Love, Camera, Action: Kesempatan Terakhir untuk Tissa Biani

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |17:33 WIB
Episode 7 <i>CinLock: Love, Camera, Action</i>: Kesempatan Terakhir untuk Tissa Biani
Episode 7 CinLock: Love, Camera, Action. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ telah merilis episode 7 original series CinLock: Love, Camera, Action untuk pekan ini. Episode terbaru series produksi Vision+ dan Studio Antelope itu bisa Anda tonton melalui link ini

Pada episode 7 diceritakan, Jessica (Diandra Agatha) meyakinkan Lala (Tissa Biani) untuk tidak menyerah dengan mimpinya. Kekuatan dari sang sahabat menguatkannya untuk menggarap film yang bisa menyentuh banyak orang di sekitarnya. 

Ketika Lala sudah mulai kembali percaya diri, dia menerima kabar buruk. Ibu Jessica masuk rumah sakit. Lala akhirnya sadar jika naskah film yang pernah ditulis Jessica dahulu sebenarnya bertutur tentang perjalanan hidup sang sahabat. 

Lala kemudian berencana untuk membuat film dari skenario yang dibuat Jessica tersebut. Namun pertanyaannya kemudian adalah apakah ada yang masih percaya pada Lala dan membantunya menggarap film itu? 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161170/paket_premium_vision-Jrqo_large.jpg
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement