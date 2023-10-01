Episode 6 CinLock: Love, Camera, Action: Tissa Biani Semakin Terpuruk usai Dibully

JAKARTA – Vision+ merilis Episode 6 original series CinLock: Love, Camera, Action. Serial kolaborasi Vision+ dan Studio Antelope ini bisa Anda tonton melalui tautan berikut ini.

Episode terbaru CinLock: Love, Camera, Action bercerita tentang kehidupan Lala (Tissa Biani) yang semakin terpuruk setelah dihujat fans Ute (Wavi Zihan). Dia juga menjadi bahan omongan di kampus setelah lembar penilaiannya tentang orang-orang tersebar.

Kondisi itu membuat Lala depresi dan berniat meninggalkan impian besarnya di industri film. Namun dalam kondisi tersebut, Jessica (Diandra Agatha) dan Jun (Yusuf Mahardika) tetap setia dan memberi dukungan padanya.

Akankah keduanya mampu meyakinkan Lala untuk terus berjuang demi mimpi-mimpinya? Saksikan Episode 6 CinLock: Love, Camera, Action selengkapnya di Vision+. Aplikasi ini tersedia gratis di App Store dan Play Store di sini.