Yovie Widianto Gandeng Sederet Musisi di Konser Apresiasi untuk Candra Darusman

JAKARTA - Musisi Yovie Widianto siap menggelar sebuah konser sebagai bentuk apresiasinya pada Candra Darusman. Rencananya konser bertajuk Konser Jejak tersebut akan diselenggarakan pada 13 Oktober 2023.

Sosok Candra Darusman sendiri dikenal sebagai seorang musisi, pencipta lagu, penyanyi, dan tokoh pejuang hak kekayaan intelektual Indonesia. Beliau pernah bergabung dalam beberapa kelompok musik antara lain, Chaseiro dan Karimata.

Nada Jelajah Dunia bekerjasama dengan Ista Indonesia dalam menggarap Konser Jejak tersebut. Bahkan sederet musisi ternama dari lintas genre dan generasi akan ikut tampil dalam Konser Jejak.

Di antaranya ada Ardhito Pramono, Yura Yunita, HIVI! Marcell Siahaan, Bilal Indrajaya, Rio Febrian, Soegi Bornean, Rendy Pandugo, The Groove, dan masih banyak lagi.