Yovie Widianto Akui Berat Jadi Stafsus Presiden

JAKARTA - Yovie Widianto memberikan pernyataan resminya setelah dilantik menjadi Staf Khusus Presiden di Bidang Ekonomi Kreatif pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Yovie menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban tugas di bidang yang sangat erat kaitannya dengan industri kreatif.

"Alhamdulillah, hari ini saya dilantik dan diberi kepercayaan oleh Bapak Presiden untuk menjadi Staf Khusus Presiden di Bidang Ekonomi Kreatif," ujar Yovie.

Meski merasa bersyukur, Yovie mengakui bahwa tugas yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidaklah mudah. Namun, ia optimis dapat menjalankan tugas ini dengan baik berbekal pengalamannya di industri musik selama 40 tahun.

Yovie Widianto Akui Berat Jadi Stafsus Presiden

"Tentu ini tidak jauh dari bidang yang sudah saya tekuni selama 40 tahun. Meski berat, saya yakin dengan pengalaman saya di dunia musik, saya bisa membantu mempercepat pemberdayaan ekonomi kreatif di Indonesia," jelasnya.

Yovie berharap pengalaman, baik kegagalan maupun kesuksesan yang ia alami selama berkarier di industri kreatif, dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan sektor ekonomi kreatif di masa mendatang.