HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perjalanan Karier Yovie Widianto hingga Dilantik Jadi Stafsus Presiden

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |12:04 WIB
Perjalanan Karier Yovie Widianto hingga Dilantik Jadi Stafsus Presiden
Perjalanan Karier Yovie Widianto hingga Dilantik Jadi Stafsus Presiden (Foto: Inews)
A
A
A

JAKARTA Yovie Widianto resmi dilantik sebagai Staf Khusus Presiden oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024, di Istana Merdeka, Jakarta.

Yovie Widianto dikenal luas sebagai komposer dan musisi berbakat di Indonesia. Banyak karya hits yang ia ciptakan dan dinyanyikan oleh para penyanyi terkenal, seperti Rio Febrian, Audy, Pinkan Mambo, Astrid, Chrisye, Glenn Fredly, Rossa, Alika, Monita, hingga generasi baru seperti Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya.

Lahir pada 21 Januari 1968, Yovie juga dikenal sebagai pendiri grup musik legendaris Kahitna, serta Yovie and Nuno dan 5 Romeo. Aransemen musiknya selalu memiliki ciri khas yang mudah dikenali.

Perjalanan Karier Yovie Widianto hingga Dilantik Jadi Stafsus Presiden
Perjalanan Karier Yovie Widianto hingga Dilantik Jadi Stafsus Presiden

Lima lagu ciptaan Yovie Widianto sangat populer dari generasi ke generasi juga menjadi bukti kesuksesannya di belantika musik.

Lima lagu itu seperti Cantik (Kahitna), Andai Dia Tahu (Kahitna), Menjaga Hati (Yovie and Nuno), Adu Rayu (Yovie Widianto feat Tulus dan Glenn Fredly), dan Terlanjur Mencinta (Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya).

Halaman:
1 2
