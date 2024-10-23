Yovie Widianto Spill Pekerjaannya Jadi Stafsus Presiden

JAKARTA - Yovie Widianto dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif. Pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden di Istana Negara pada Selasa (22/10/2024).

Terlihat ditemani sang anak, Arsy Widianto, Yovie terlihat mengenakan setelan jas dan peci hitam serta dasi biru muda saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta Pusat. Melalui wawancara singkat dengan media, Yovie menjelaskan perbedaan tugasnya dengan kementerian.

“Kalau di kementerian fokus pada bagaimana pelaksanaan, saya sebagai staf khusus lebih kepada membantu Presiden dalam strategi ekonomi kreatif atau pemberdayaan ekonomi kreatif,” terangnya kepada media.

Yovie Widianto Akui Berat Jadi Stafsus Presiden

Yovie Widianto mengaku kalau dirinya sudah mendapat arahan terkait dengan tugasnya semenjak diundang ke kediaman Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2024 yang lalu.

Musisi berusia 56 tahun tersebut berharap berbagai pengalaman yang sudah didapatnya di dunia hiburan sampai saat ini bisa membantunya menjalankan tugasnya sebagai Staf Khusus Presiden dalam bidang Ekonomi Kreatif.

“Semoga bisa memberikan masukan-masukan yang baik untuk pemberdayaan ekonomi kreatif Indonesia ke depannya,” harap Yovie.

Sebelumnya, Yovie Widianto memang sudah dirumorkan masuk ke dalam Kabinet Merah Putih sejak dirinya diundang Prabowo Subianto untuk mengunjungi kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2024 bersama dengan sejumlah calon menteri.