Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yovie Widianto Spill Pekerjaannya Jadi Stafsus Presiden

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |06:01 WIB
Yovie Widianto Spill Pekerjaannya Jadi Stafsus Presiden
Yovie Widianto Spill Pekerjaannya Jadi Stafsus Presiden (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Yovie Widianto dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif. Pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden di Istana Negara pada Selasa (22/10/2024).

Terlihat ditemani sang anak, Arsy Widianto, Yovie terlihat mengenakan setelan jas dan peci hitam serta dasi biru muda saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta Pusat. Melalui wawancara singkat dengan media, Yovie menjelaskan perbedaan tugasnya dengan kementerian.

“Kalau di kementerian fokus pada bagaimana pelaksanaan, saya sebagai staf khusus lebih kepada membantu Presiden dalam strategi ekonomi kreatif atau pemberdayaan ekonomi kreatif,” terangnya kepada media.

Yovie Widianto Akui Berat Jadi Stafsus Presiden
Yovie Widianto Akui Berat Jadi Stafsus Presiden

Yovie Widianto mengaku kalau dirinya sudah mendapat arahan terkait dengan tugasnya semenjak diundang ke kediaman Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2024 yang lalu.

Musisi berusia 56 tahun tersebut berharap berbagai pengalaman yang sudah didapatnya di dunia hiburan sampai saat ini bisa membantunya menjalankan tugasnya sebagai Staf Khusus Presiden dalam bidang Ekonomi Kreatif.

“Semoga bisa memberikan masukan-masukan yang baik untuk pemberdayaan ekonomi kreatif Indonesia ke depannya,” harap Yovie.

Sebelumnya, Yovie Widianto memang sudah dirumorkan masuk ke dalam Kabinet Merah Putih sejak dirinya diundang Prabowo Subianto untuk mengunjungi kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2024 bersama dengan sejumlah calon menteri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077557/yovie_widianto-hJTx_large.jpg
Yovie Widianto Akui Berat Jadi Stafsus Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077529/yovie_widianto-k2BM_large.jpg
Perjalanan Karier Yovie Widianto hingga Dilantik Jadi Stafsus Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077477/yovie_widianto-mvxh_large.jpg
Yovie Widianto Resmi Dilantik sebagai Staf Khusus Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/205/3076610/yovie_widianto-j3bh_large.jpg
Yovie Widianto Calon Stafsus Presiden Prabowo Subianto, Siap Tangani Industri Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/33/3075396/yovie_widianto-NBUX_large.jpeg
Biodata dan Agama Yovie Widianto, Calon Staf Prabowo Subianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/33/3074968/yovie_widianto-kCw4_large.jpg
Yovie Widianto Merapat ke Kertanegara, Dipercaya Prabowo Urus Industri Kreatif
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement