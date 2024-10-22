Yovie Widianto Resmi Dilantik sebagai Staf Khusus Presiden

JAKARTA — Musisi Yovie Widianto dilantik sebagai Staf Khusus Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Proses pelantikan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.30 WIB.

Setelah tiba di Istana, Yovie menjelaskan bahwa tugasnya sebagai Staf Khusus Presiden berbeda dari menteri. Ia akan berfokus pada memberikan masukan kepada Presiden terkait pemberdayaan ekonomi kreatif.

"Kalau di kementerian, fokusnya lebih pada pelaksanaan dan regulasi, sedangkan di sini, saya akan membantu presiden dalam strategi ekonomi kreatif yang tidak terbatas pada satu kementerian," ujarnya dalam tayangan live iNews.

Yovie berharap, pengalaman puluhan tahunnya di industri kreatif, khususnya musik, dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia.