Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yovie Widianto Resmi Dilantik sebagai Staf Khusus Presiden

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |10:40 WIB
Yovie Widianto Resmi Dilantik sebagai Staf Khusus Presiden
Yovie Widianto Resmi Dilantik sebagai Staf Khusus Presiden (Foto: Inews)
A
A
A

JAKARTA — Musisi Yovie Widianto dilantik sebagai Staf Khusus Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Proses pelantikan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.30 WIB.

Setelah tiba di Istana, Yovie menjelaskan bahwa tugasnya sebagai Staf Khusus Presiden berbeda dari menteri. Ia akan berfokus pada memberikan masukan kepada Presiden terkait pemberdayaan ekonomi kreatif. 

"Kalau di kementerian, fokusnya lebih pada pelaksanaan dan regulasi, sedangkan di sini, saya akan membantu presiden dalam strategi ekonomi kreatif yang tidak terbatas pada satu kementerian," ujarnya dalam tayangan live iNews.

Yovie Widianto Dilantik sebagai Staf Khusus Presiden
Yovie Widianto Dilantik sebagai Staf Khusus Presiden

Yovie berharap, pengalaman puluhan tahunnya di industri kreatif, khususnya musik, dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077817/yovie_widianto-DGk4_large.jpg
Yovie Widianto Spill Pekerjaannya Jadi Stafsus Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077557/yovie_widianto-hJTx_large.jpg
Yovie Widianto Akui Berat Jadi Stafsus Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077529/yovie_widianto-k2BM_large.jpg
Perjalanan Karier Yovie Widianto hingga Dilantik Jadi Stafsus Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/205/3076610/yovie_widianto-j3bh_large.jpg
Yovie Widianto Calon Stafsus Presiden Prabowo Subianto, Siap Tangani Industri Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/33/3075396/yovie_widianto-NBUX_large.jpeg
Biodata dan Agama Yovie Widianto, Calon Staf Prabowo Subianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/33/3074968/yovie_widianto-kCw4_large.jpg
Yovie Widianto Merapat ke Kertanegara, Dipercaya Prabowo Urus Industri Kreatif
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement