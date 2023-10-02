6 Prestasi Membanggakan Putri Ariani di Dunia Musik

JAKARTA - Putri Ariani memiliki sederet prestasi membanggakan di dunia musik. Tentunya hal ini semakin menambah bangga masyarakat Indonesia.

Nama Putri Ariani belakangan menjadi trending topik dikalangan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, perempuan 17 tahun ini berhasil masuk dalam lima besar ajang pencarian bakat America's Got talent 2023.

Sebelum akhirnya keluar sebagai juara empat, Putri Ariani rupanya sudah memiliki prestasi yang cukup membanggakan di dunia musik. Bahkan ia sempat berkolaborasi dengan penyanyi internasional dan meraih juara pertama ajang pencarian bakat pada 2014.

Berikut, prestasi membanggakan Putri Ariani di dunia musik:

1. Juara Indonesia's Got Talent 2014

Saat masih duduk di bangku SD, Putri Ariani pernah mencoba peruntungannya di ajang Indonesia's Got Talent 2014. Kala itu, usia Putri baru 8 tahun, namun sudah mampu menjadi juara pertama ajang IGT 2014.

2. Bernyanyi di Asian Para Games 2018



Di usianya yang ke-12, Putri Ariani sempat ditunjuk menjadi salah satu penyanyi yang membawakan theme song Asian Para Games 2018. Saat itu, Putri Ariani membawakan lagu berjudul Song of Victory pada pembukaan ajang olahraga dua tahunan yang diikuti oleh para atlet Difabel se-Asia Tenggara.