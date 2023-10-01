Putri Ariani Senang Dapat Perlakuan Berbeda setelah Ikut AGT 2023

JAKARTA - Putri Ariani menyelesaikan perjuangannya di America’s Got Talent (AGT) 2023. Dara asal Yogyakarta ini keluar sebagai juara keempat.

Walaupun tidak berhasil meraih peringkat pertama, namun Putri Ariani mengaku senang telah berhasil melaju hingga babak final. Prestasi ini ternyata membawa banyak perubahan dalam hidupnya.

Salah satunya, ia merasakan perbedaan cara pandang orang lain terhadap dirinya sebelum dan sesudah ikut acara AGT 2023.

Sebelum ikut AGT, Putri mengaku selalu dipandang sebelah mata dan kerap diberi julukan sebagai penyanyi disabilitas yang tidak mampu melihat. Dirinya mengaku tidak nyaman dengan panggilan tersebut.

"Sebelum AGT itu Putri selalu dilihat sebagai blind person (orang buta), itu sebelum AGT. Jadi, sebelum AGT itu Putri selalu dipanggil kayak 'Putri Ariani penyanyi disabilitas...' panjang itu. Gelarnya panjang banget sebelum (ikut) AGT," ucap Putri Ariani bercerita panjang lebar dalam video Instagram story yang diunggah oleh @2gek_ayuhenirosan, Minggu (1/10/2023).

Namun, ketika mengikuti audisi AGT 2023 ini, Putri bertekad untuk mengubah hal tersebut. Dirinya ingin lebih diakui atas karya dan kemampuannya.