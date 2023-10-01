Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Ariani Senang Dapat Perlakuan Berbeda setelah Ikut AGT 2023

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |21:30 WIB
Putri Ariani Senang Dapat Perlakuan Berbeda setelah Ikut AGT 2023
Putri Ariani senang dapat perlakuan berbeda setelah ikut AGT 2023. (Foto: Instagram/@arianinismaputri)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani menyelesaikan perjuangannya di America’s Got Talent (AGT) 2023. Dara asal Yogyakarta ini keluar sebagai juara keempat.

Walaupun tidak berhasil meraih peringkat pertama, namun Putri Ariani mengaku senang telah berhasil melaju hingga babak final. Prestasi ini ternyata membawa banyak perubahan dalam hidupnya. 

Salah satunya, ia merasakan perbedaan cara pandang orang lain terhadap dirinya sebelum dan sesudah ikut acara AGT 2023.

Sebelum ikut AGT, Putri mengaku selalu dipandang sebelah mata dan kerap diberi julukan sebagai penyanyi disabilitas yang tidak mampu melihat. Dirinya mengaku tidak nyaman dengan panggilan tersebut. 

"Sebelum AGT itu Putri selalu dilihat sebagai blind person (orang buta), itu sebelum AGT. Jadi, sebelum AGT itu Putri selalu dipanggil kayak 'Putri Ariani penyanyi disabilitas...' panjang itu. Gelarnya panjang banget sebelum (ikut) AGT," ucap Putri Ariani bercerita panjang lebar dalam video Instagram story yang diunggah oleh @2gek_ayuhenirosan, Minggu (1/10/2023). 

Namun, ketika mengikuti audisi AGT 2023 ini, Putri bertekad untuk mengubah hal tersebut. Dirinya ingin lebih diakui atas karya dan kemampuannya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement