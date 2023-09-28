Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nilai Putri Ariani Lebih Layak Jadi Juara, Publik Amerika Protes Hasil Voting AGT 2023

Lutfi Fadila , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |19:18 WIB
Nilai Putri Ariani Lebih Layak Jadi Juara, Publik Amerika Protes Hasil Voting AGT 2023
Putri Ariani Juara 4, Warganet AS protes hasil voting Americas Got Talent 2023 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Adrian Stoica dan anjing peliharaannya, Hurricane keluar sebagai pemenang America's Got Talent (AGT) 2023. Namun hasil itu diprotes oleh warganet Amerika Serikat yang menilai Putri Ariani lebih layak keluar sebagai juara.

Protes tersebut diungkapkan warganet lewat akun Instagram AGT. "Enggak ngerti. Kenapa bukan Putri yang menang?" ujar akun @charlie.p.miller asal Colorado. Dalam komentar berbeda, dia menambahkan, "Ini seperti penipuan enggak sih?"

"Aku merasa tidak enak pada Putri. Seharusnya, dia yang menang," ujar akun @aronblumkin asal Boca Raton, Florida. Akun @brian_g925 dari California menambahkan, "Konyol! Putri Ariani atau Murmuration lebih layak jadi pemenang. Aku enggak akan nonton acara ini lagi."

Nilai Putri Ariani Lebih Layak Jadi Juara, Publik Amerika Protes Hasil Voting AGT 2023

Meski tak keluar sebagai pemenang AGT 2023, warganet Indonesia memberikan semangat untuk penyanyi 17 tahun tersebut. "Putri Ariani jangan sedih ya. Kamu juara di hati kami semua," ujar akun @henhenhdk.

Akun @adityapermana_almarusiy menambahkan, "@arianinismaputri memang tidak menang AGT 2023. Tapi, dia adalah pemenang di setiap hati masyarakat Indonesia dan orang-orang yang mencintainya. Semangat Putri."

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement