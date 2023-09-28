Nilai Putri Ariani Lebih Layak Jadi Juara, Publik Amerika Protes Hasil Voting AGT 2023

JAKARTA - Adrian Stoica dan anjing peliharaannya, Hurricane keluar sebagai pemenang America's Got Talent (AGT) 2023. Namun hasil itu diprotes oleh warganet Amerika Serikat yang menilai Putri Ariani lebih layak keluar sebagai juara.

Protes tersebut diungkapkan warganet lewat akun Instagram AGT. "Enggak ngerti. Kenapa bukan Putri yang menang?" ujar akun @charlie.p.miller asal Colorado. Dalam komentar berbeda, dia menambahkan, "Ini seperti penipuan enggak sih?"

"Aku merasa tidak enak pada Putri. Seharusnya, dia yang menang," ujar akun @aronblumkin asal Boca Raton, Florida. Akun @brian_g925 dari California menambahkan, "Konyol! Putri Ariani atau Murmuration lebih layak jadi pemenang. Aku enggak akan nonton acara ini lagi."

Meski tak keluar sebagai pemenang AGT 2023, warganet Indonesia memberikan semangat untuk penyanyi 17 tahun tersebut. "Putri Ariani jangan sedih ya. Kamu juara di hati kami semua," ujar akun @henhenhdk.

Akun @adityapermana_almarusiy menambahkan, "@arianinismaputri memang tidak menang AGT 2023. Tapi, dia adalah pemenang di setiap hati masyarakat Indonesia dan orang-orang yang mencintainya. Semangat Putri."

