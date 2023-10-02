Cerita Kesuksesan Coach Ican, Bangun Bisnis Usai di PHK Lantaran Sakit Keras

JAKARTA - Influencer Coach Ican berhasil mendulang kesuksesan dalam hidup usai diterpa cobaan. Di tengah kesuksesan kariernya sebagai Business Intelligence Analytics hingga Head of CCPL Product, terpaksa dilepas lantaran mengalami sakit keras di 2018.

Ya, pria lulusan ITB dan Binus University ini terpaksa di PHK dari pekerjaannya. Padahal sebelumnya, Coach Ican bisa dikatakan memiliki karier cukup cemerlang.

Kala itu, pria 39 tahun ini didiagnosis terkena penyakit Periodic Paralysis Hypokalemia. Usai di PHK, Coach Ican pun memutuskan untuk membangun bisnisnya agar bisa bertahan hidup.

Cariilmu merupakan bisnis pertama yang didirikan Coach Ican usai di PHK dan terdiagnosis penyakit. Bisnis yang didirikannya tersebut diketahui merupakan mitra pelatihan resmi kartu pra kerja yang menyediakan training online interaktif dan inspiratif serta berkualitas tinggi.

Nantinya, para peserta pra kerja bisa leluasa memilih materi yang mendukung keinginan mereka untuk menjadi karyawan, freelance, atau memulai bisnis sendiri.

Coach Ican sendiri bisa dikatakan nekat untuk membangun Cariilmu dengan modal Rp100juta. Pasalnya, ia menggunakan pesangon yang ditambah dengan uang pencairan BPJS Ketenagakerjaan sebagai modal awal untuk mengembangkan bisnisnya.

Saat ini bisnisnya mampu menduduki posisi top 3 pelatihan di Program Kartu Pra Kerja dan sudah membantu lebih dari 200.000 peserta di seluruh indonesia untuk meningkatkan karir dan kewirausahaan secara global.

"Keberhasilan yang kita raih dalam hidup, sepenuhnya bergantung pada kesadaran dan kemauan kita sendiri untuk mengupayakannya," ungkap Coach Ican.