Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Kesuksesan Coach Ican, Bangun Bisnis Usai di PHK Lantaran Sakit Keras

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |03:00 WIB
Cerita Kesuksesan Coach Ican, Bangun Bisnis Usai di PHK Lantaran Sakit Keras
Coach Ican bangun bisnis usai di PHK gegara sakit keras (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Influencer Coach Ican berhasil mendulang kesuksesan dalam hidup usai diterpa cobaan. Di tengah kesuksesan kariernya sebagai Business Intelligence Analytics hingga Head of CCPL Product, terpaksa dilepas lantaran mengalami sakit keras di 2018.

Ya, pria lulusan ITB dan Binus University ini terpaksa di PHK dari pekerjaannya. Padahal sebelumnya, Coach Ican bisa dikatakan memiliki karier cukup cemerlang.

Kala itu, pria 39 tahun ini didiagnosis terkena penyakit Periodic Paralysis Hypokalemia. Usai di PHK, Coach Ican pun memutuskan untuk membangun bisnisnya agar bisa bertahan hidup.

Cariilmu merupakan bisnis pertama yang didirikan Coach Ican usai di PHK dan terdiagnosis penyakit. Bisnis yang didirikannya tersebut diketahui merupakan mitra pelatihan resmi kartu pra kerja yang menyediakan training online interaktif dan inspiratif serta berkualitas tinggi.

Nantinya, para peserta pra kerja bisa leluasa memilih materi yang mendukung keinginan mereka untuk menjadi karyawan, freelance, atau memulai bisnis sendiri.

Coach Ican

Coach Ican sendiri bisa dikatakan nekat untuk membangun Cariilmu dengan modal Rp100juta. Pasalnya, ia menggunakan pesangon yang ditambah dengan uang pencairan BPJS Ketenagakerjaan sebagai modal awal untuk mengembangkan bisnisnya.

Saat ini bisnisnya mampu menduduki posisi top 3 pelatihan di Program Kartu Pra Kerja dan sudah membantu lebih dari 200.000 peserta di seluruh indonesia untuk meningkatkan karir dan kewirausahaan secara global.

"Keberhasilan yang kita raih dalam hidup, sepenuhnya bergantung pada kesadaran dan kemauan kita sendiri untuk mengupayakannya," ungkap Coach Ican.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement