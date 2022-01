JAKARTA - Coach Ican akhirnya merilis single terbarunya yang bertajuk Sampai Nanti. Berkaitan dengan buah karyanya ini, dia bakal menyapa para penggemarnya, lewat live Instagram.

Kamu bisa menyaksikan perbincangan seru host dari Okezone bersama Coach Ican secara live di akun @okezonecom pada Kamis, 13 Januari 2022. Live Instagram ini akan dimulai pukul 16.00 hingga 17.00 WIB.

Kabarnya, kisah dalam single Sampai Nanti ini merupakan pengalaman pribadi Coach Ican, lho. Melalui single ini, Coach Ican berharap bisa memberikan perspektif lain dari sebuah perpisahan, di mana goodbye bukanlah menjadi akhir, melainkan see you later. Kira-kira pengalaman apa yang dialami Coach Ican ya? Penasaran kan.

Jangan lewatkan obrolan Coach Ican di live Instagram @okezonecom. Selain single terbarunya, host juga akan mengulik sisi lain dari Coach Ican yang mungkin belum pernah terbongkar.

Nah, untuk Okezoners yang ingin mengenal Coach Ican lebih dalam, kamu boleh menuliskan pertanyaan apapun di kolom komentar selama sesi live berlangsung. Coach Ican tentu akan langsung menjawab pertanyaan kamu jika beruntung. Jangan sampai terlewat, ya!

