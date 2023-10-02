Nadine Chandrawinata Melahirkan Anak ke-2 Tepat di Hari Kesaktian Pancasila

Nadine Chandrawinata melahirkan anak kedua. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Pasangan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata tengah diselimuti kebahagiaan. Mereka dikaruniai anak kedua tepat di Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2023.

"01.10.2023, Di Hari Kesaktian Pancasila, lahirlah anak kedua kami," tulis Dimas Anggara di Instagram pribadinya, Senin (2/10/2023).

Tak kalah indah dari nama putri pertamanya, anak kedua Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata memiliki panggilan Djala.

"Hai dunia, namaku Nadi Djala Anggara, yes panggil aku Djala ya!!!," tambah Dimas Anggara.

