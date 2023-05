JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara. Melalui akun Instagramnya, pasangan ini tampak merayakan hari pernikahan mereka yang kelima.

Menariknya, bukan hanya merayakan hari pernikahan mereka saja. Dalam akun keterangan foto, Nadine tampak mengisyaratkan bahwa kini dirinya tengah mengandung calon anak keduanya.

"Hore, selamat ulang tahun pernikahan yang ke 5 sayang!," tulis Nadine pada keterangan foto.

"Dan.. Menambahkan sedikit lebih banyak cinta untuk keluarga kami #ND," lanjutnya.

Melalui akun Instagramnya, Nadine terlihat tampil kompak bersama suami dan anak perempuannya, Djiwa dalam balutan pakaian jeans. Akan tetapi, Nadine terlihat membawa satu buah jumper anak sambil tertawa menghadap kamera.

Sementara itu, pada foto di slide ketiga, Dimas Anggara terlihat memegangi perut istrinya yang mulai membuncit. Keduanya bahkan tersenyum menghadap kamera, seorang mengungkapkan kebahagiaan mereka lantaran tak lama lagi Djiwa akan menjadi seorang kakak.

Unggahan tersebut sontak ramai dikomentari oleh para netizen. Banyak yang mengucapkan selamat atas hari jadi pernikahan mereka dan juga mendoakan calon anak kedua dari Nadine serta Dimas.

"Djiwa cantikkk bgtt selamat ya ka nadine dan ka dimas tambah momongan lagi dan sehat selalu," kata cerita***.

"Aaaa Nadineeee so happy for you and your growing family! Congratulationssss Nadine @dimsanggara and Djiwa yang mau jadi kakakkk," timpal rasye***.

"aaaa djiwa mau punya adekkk, congratsss," lanjut theso***.