Nadine Chandrawinata Hamil Anak Kedua, Begini Persiapan Dimas Anggara

JAKARTA - Pasangan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata saat ini tengah menanti kehadiran anak kedua mereka. Beberapa waktu lalu, Nadine diketahui mengumumkan jika dirinya tengah mengandung.

Dimas pun mengungkap persiapannya jelang kelahiran anak kedua. Mengaku tak banyak persiapan yang dilakukan, Dimas hanya memprioritaskan untuk menyiapkan waktu ditengah kesibukannya untuk menyambut kelahiran anak keduanya kelak.

BACA JUGA:

Nadine Chandrawinata Tanggapi soal Polusi Udara di Jakarta: Sangat Tidak Sehat!

"Persiapan yang pasti sih waktu ya. Karena kan itu butuh waktu itu aja ya yang pasti. Sama paling kamar," ujar Dimas Anggara di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2023).

Mengenai kehamilan sang istri, Dimas menyebut jika tak ada perbedaan yang dirasakan Nadine dari kehamilan pertamanya. Nadine hanya terlihat lebih santai lantaran bukan lagi menjadi pengalaman pertama baginya.

"Sama aja sih kayaknya dia. Tapi kayaknya yang kedua lebih santai,"sambungnya.

Jika ibu hamil seringkali mengalami ngidam, Nadine justru tak mengalaminya. Makanan yang dikonsumsi Nadine disamakan dengan apa yang biasa dimakan saat hamil anak pertamanya saja.

"Gak ada (ngidam). Aman yang ini dia ngikutin anak pertama. Anak Pertama makan apa dia makan juga jadi gak ada spesifikasi dia harus makan apa gak ada, beda-beda,"jelasnya.

BACA JUGA: