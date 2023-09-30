Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nadine Chandrawinata Hamil Anak Kedua, Begini Persiapan Dimas Anggara

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |08:20 WIB
Nadine Chandrawinata Hamil Anak Kedua, Begini Persiapan Dimas Anggara
Nadine Chandrawinata hamil anak kedua (Foto: IG Nadine)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata saat ini tengah menanti kehadiran anak kedua mereka. Beberapa waktu lalu, Nadine diketahui mengumumkan jika dirinya tengah mengandung.

Dimas pun mengungkap persiapannya jelang kelahiran anak kedua. Mengaku tak banyak persiapan yang dilakukan, Dimas hanya memprioritaskan untuk menyiapkan waktu ditengah kesibukannya untuk menyambut kelahiran anak keduanya kelak.

BACA JUGA:

Nadine Chandrawinata Tanggapi soal Polusi Udara di Jakarta: Sangat Tidak Sehat! 

Nadine Chandrawinata Hamil Anak Kedua, Begini Persiapan Dimas Anggara

"Persiapan yang pasti sih waktu ya. Karena kan itu butuh waktu itu aja ya yang pasti. Sama paling kamar," ujar Dimas Anggara di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2023).

Mengenai kehamilan sang istri, Dimas menyebut jika tak ada perbedaan yang dirasakan Nadine dari kehamilan pertamanya. Nadine hanya terlihat lebih santai lantaran bukan lagi menjadi pengalaman pertama baginya.

"Sama aja sih kayaknya dia. Tapi kayaknya yang kedua lebih santai,"sambungnya.

Jika ibu hamil seringkali mengalami ngidam, Nadine justru tak mengalaminya. Makanan yang dikonsumsi Nadine disamakan dengan apa yang biasa dimakan saat hamil anak pertamanya saja.

"Gak ada (ngidam). Aman yang ini dia ngikutin anak pertama. Anak Pertama makan apa dia makan juga jadi gak ada spesifikasi dia harus makan apa gak ada, beda-beda,"jelasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/33/3119468/nadine_chandrawinata-D2JN_large.jpg
Duka Nadine Chandrawinata untuk 2 Pendaki Carstensz yang Wafat: Rasanya Nyesek Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098669/nadine_chandrawinata-Wf15_large.jpg
Momen Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara Rayakan Natal di Rumah, Pohonnya Curi Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/33/2893716/nadine-chandrawinata-melahirkan-anak-kedua-rebecca-klopper-dilaporkan-lagi-2tdaUK4IEh.jpg
Nadine Chandrawinata Melahirkan Anak Kedua, Rebecca Klopper Dilaporkan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/33/2893622/nadine-chandrawinata-melahirkan-anak-ke-2-tepat-di-hari-kesaktian-pancasila-qXyXwzNLtT.jpg
Nadine Chandrawinata Melahirkan Anak ke-2 Tepat di Hari Kesaktian Pancasila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/05/33/2808805/nadine-chandrawinata-umumkan-kehamilan-kedua-di-perayaan-ultah-pernikahan-rSaYbE2Dcf.jpg
Nadine Chandrawinata Umumkan Kehamilan Kedua di Perayaan Ultah Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/02/33/2738339/nikmati-tahun-baru-dengan-cara-berbeda-nadine-chandrawinata-takjub-putrinya-tak-rewel-zBoXuc5oLv.jpg
Nikmati Tahun Baru dengan Cara Berbeda, Nadine Chandrawinata Takjub Putrinya Tak Rewel
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement