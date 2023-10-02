Selain Bebi Romeo, 5 Musisi Ini Pernah Jadi Juri Putri Ariani

JAKARTA - Putri Ariani menjadi sorotan ketika mengikuti America's Got Talent (AGT) 2023. Ia bahkan menerima Golden Buzzer di audisi hingga bisa langsung melenggang ke babak final.

Namun, Putri Ariani harus puas mendapatkan posisi juara empat. Meski dara asal Yogyakarta ini sudah digadang keluar sebagai juara, kenyataannya berbeda dengan hasil voting yang didapatkan.

Sebelum mengikuti kompetisi Amerika ini, Putri sudah pernah mengikuti ajang pencarian bakat di Indonesia. Para musisi Tanah Air pernah menjuri penampilannya saat berkompetisi.

Berikut ini Okezone hadirkan musisi yang pernah menjadi juri Putri Ariani, melansir dari berbagai sumber pada Senin (2/10/2023).

1. Bebi Romeo





Ketika Putri Ariani jadi trending karena menerima Golden Buzzer di audisi AGT 2023, sosok Bebi Romeo langsung jadi sorotan. Pasalnya, sang musisi pernah menjadi juri yang mengasuh Putri di The Voice Kids Indonesia 2017.

Dia sudah melihat bakat Putri kecil sejak audisi dan langsung menekan tombol untuk memutar kursinya. Ia masuk ke tim Bebi, namun langkahnya hanya bertahan hingga babak sing off.