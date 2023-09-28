Juara 4 AGT 2023, Putri Ariani: Perjalanan yang Luar Biasa

JAKARTA - Putri Ariani telah menyelesaikan perjuangannya di kompetisi bergengsi America's Got Talent (AGT) 2023. Melalui kompetisi ini, Putri Ariani berhasil meraih juara keempat. Walaupun bukan menjadi juara, namun perjalanan Putri di AGT ini sungguh luar biasa dan membawa banyak perubahan untuk kehidupannya.

"Alhamdulillah... @agt @simoncowell @sofiavergara @terrycrews , Heidiklum @howiemandel adalah perjalanan yang luar biasa," tulis Putri Ariani dalam unggahan Instagram pribadinya @arianinismaputri, Kamis (28/9/2023).

Menurut Putri Ariani, berakhirnya acara America's Got Talent 2023 ini berarti akhir dari perjalanan kariernya. Putri malah menegaskan jika momen ini menjadi awal dari perjalanan kariernya di dunia musik.

"Ini adalah awal baru bagi saya," tuli Putri Ariani.

Di akhir perjalannya di America's Got Talent 2023 ini, Putri Ariani terlihat mengabadikan momen dengan berfoto bersama seluruh juri dalam acara tersebut, Sofia Vergara, Howie Mandel, Heidi Klum, hingga Simon Cowell.

Dalam kesempatan tersebut, para juri terlihat masih sangat terkesima dengan bakat Putri. Hal ini terlihat dari para juri yang tidak usai memberi Putri pujian bahkan sampa acara telah benar-benar berakhir.

"It's cool, amazing," tutur Sofia Vergara sambil memeluk Putri Ariani.

Tidak hanya Sofia Vergara, masyarakat Indonesia pun berbondong-bondong memberikan pujian pada Putri Ariani. Mereka juga tidak lupa mengucapkan selamat pada Putri karena telah berhasil berjuang sampai final di kompetisi bergengsi seperti AGT.

"Bangga luar biasa sama Putri!" tulisa Najwa Shihab dalam kolom komentar unggahan Putri Ariani.

"Always proud of u Puutriii," tulis Anneth.

"We all proud of you, Putri. Thanks You for bringing Indonesia's name. You're amazing," tulis @igu***.

"Yes yes that's right an amazing new beginning for you! We support you always Putri! Kita cinta kamu!" tulis @yas***.

Kilas balik perjalanan Putri Ariani di America's Got Talent

Putri Ariani sudah mencuri perhatian banyak orang, khususnya masyarakat Indonesia sejak dirinya hadir di audisi America's Got Talent 2023. Pada saat itu Putri tampil membawakan lagu Elton John yang berjudul Sorry Seems to Be the Hardest Word dan lagu pribadinya yang berjudul Loneliness. Berkat dua lagu tersebut, Putri Ariani menerima Golden Buzzer dari Simon Cowell, juri AGT yang terkenal sulit meloloskan peserta.