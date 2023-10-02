Jung Hae In Digaet Bintangi Drama Komedi Romantis Fling and Shopping

SEOUL - Aktor Jung Hae In berpotensi comeback ke layar kaca dengan membintangi drama komedi romantis berjudul Fling and Shopping. Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktor.

"Benar, dia mendapat tawaran untuk bergabung dalam produksi drama Fling and Shopping. Drama itu merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkannya saat ini," ujar FNC Entertainment dikutip dari Soompi, Senin (2/10/2023).

Mengusung genre komedi romantis, drama Fling and Shopping berkisah tentang seorang CEO perusahaan kosmetik yang selalu berseteru dengan salah satu host layanan home shopping ternama. Namun mereka selalu memikirkan satu sama lain saat tak bersama.

Jika Jung Hae In menerima tawaran drama tersebut, maka dia akan berperan sebagai Lee Hae Seok, CEO sebuah perusahaan kosmetik. Dia digambarkan sebagai pria cerdas dengan kepribadian ceria.

Sementara itu, Jung Hae In telah menyelesaikan penayangan variety show JTBC, Actors on A Journey, pada 30 Agustus silam. Program itu dibintanginya bersama Im Siwan, di mana mereka pelesiran ke Skotlandia bersama.*

